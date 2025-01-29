Трамп депортирует всех студентов-антисемитов из США

Президент Трамп подпишет указ, предписывающий всем федеральным агентствам определить гражданские и уголовные органы, доступные для борьбы с антисемитизмом, в том числе найти способы депортации антиеврейских студентов-активистов, нарушивших законы.

Указ обязывает, чтобы руководители агентств и департаментов предоставили Белому дому рекомендации в течение 60 дней, а также излагает планы министерства юстиции по расследованию появления граффити, агитационных материалов в поддержку ХАМАС, в том числе в кампусах колледжей. В указе содержится призыв к депортации, в том числе студентов с визами, которые нарушили законы в рамках антиизраильских протестов после террористических атак 7 октября 2023 года, вызвавших вторжение в Газу, говорится в документе, которое оказалось в распоряжении The New York Post.

В декабре шесть комитетов палаты представителей, возглавляемых республиканцами, опубликовали доклад, призывающий Белый дом сделать больше для борьбы с антисемитизмом, в том числе путем выделения федеральной помощи колледжам для "проведения более строгой политики против антиеврейских предрассудков".

В этом докладе основное внимание уделялось Колумбийскому университету, месту расположения большого лагеря, в котором было много задокументированных случаев антиеврейских высказываний как против произраильских активистов, так и против еврейских студентов. При этом, конгрессмены отмечали, что университеты и колледжи, где произошли антисемитские акции, получили 2,7 миллиарда долларов федеральных средств в 2023 финансовом году.

Попытка Трампа подавить антисемитизм последовала за его распоряжениями о временном замораживании федеральной помощи и распределении федеральных грантов, последний из которых был приостановлен во вторник федеральным судьей.