Рубио: Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад из-за конфликта с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение в интервью американской журналистке Мегин Келли, что в результате конфликта с Россией Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад.

Рубио: Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад из-за конфликта с Россией
© ТАСС
«Украина отброшена на сто лет назад, её энергетическая система уничтожена. Кому-то придётся платить за восстановление всего этого», цитирует его ТАСС.

Кроме того, Рубио задался вопросом, как много украинцев покинули свою страну и могут никогда обратно не вернуться.

«А это будущее (Украины RT.), и оно под угрозой», добавил американский госсекретарь.

Ранее Рубио поручил приостановить почти всю зарубежную помощь США на 90 дней, включая Украину.

Также он заявлял, что переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться публично.

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