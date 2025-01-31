Рубио: Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад из-за конфликта с Россией
Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение в интервью американской журналистке Мегин Келли, что в результате конфликта с Россией Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад.
«Украина отброшена на сто лет назад, её энергетическая система уничтожена. Кому-то придётся платить за восстановление всего этого», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, Рубио задался вопросом, как много украинцев покинули свою страну и могут никогда обратно не вернуться.
«А это будущее (Украины — RT.), и оно под угрозой», — добавил американский госсекретарь.
Ранее Рубио поручил приостановить почти всю зарубежную помощь США на 90 дней, включая Украину.
Также он заявлял, что переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться публично.