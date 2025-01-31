Рубио: Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад из-за конфликта с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение в интервью американской журналистке Мегин Келли, что в результате конфликта с Россией Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад.

« У к р а и н а о т б р о ш е н а н а с т о л е т н а з а д , е ё э н е р г е т и ч е с к а я с и с т е м а у н и ч т о ж е н а . К о м у - т о п р и д ё т с я п л а т и т ь з а в о с с т а н о в л е н и е в с е г о э т о г о » , — ц и т и р у е т е г о Т А С С .

Кроме того, Рубио задался вопросом, как много украинцев покинули свою страну и могут никогда обратно не вернуться.

« А э т о б у д у щ е е ( У к р а и н ы — R T . ) , и о н о п о д у г р о з о й » , — д о б а в и л а м е р и к а н с к и й г о с с е к р е т а р ь .

Ранее Рубио поручил приостановить почти всю зарубежную помощь США на 90 дней, включая Украину.

Также он заявлял, что переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться публично.