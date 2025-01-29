Новые власти Сирии запросили у России выдачи бывшего президента страны Башара Асада, который получил в РФ политическое убежище. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Ранее российская делегация во главе с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым посетила Сирию. Это стало первым визитом дипломатов РФ в Дамаск после свержения Асада в конце 2024 года. Во время него Богданов встретился с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. По итогам разговора замглавы МИД РФ сообщил, что «изменений в российском присутствии в Сирии нет, стороны условились продолжить консультации».

При этом, согласно информации Reuters, в обмен на сохранение российских военных баз в стране аш-Шараа попросил выдать Асада. Кроме того новые власти Сирии запросили у РФ компенсацию, отметив, что восстановление отношений должно проводиться с учетом «прошлых ошибок, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

« Р о с с и я н е г о т о в а п р и з н а т ь т а к и е о ш и б к и , и е д и н с т в е н н о е с о г л а ш е н и е , к о т о р о е б ы л о д о с т и г н у т о , з а к л ю ч а л о с ь в п р о д о л ж е н и и п е р е г о в о р о в » , — о т м е т и л и с т о ч н и к R e u t e r s .

При этом официально новые власти Сирии пока не сообщали о требовании выдать Асада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о выдаче бывшего президента страны и компенсации.

Асад впервые подробно рассказал о своем бегстве из Сирии

Напомним, что в Сирии находится две военные российские базы — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия.