Reuters: новые власти Сирии запросили у РФ выдачу Асада
Новые власти Сирии запросили у России выдачи бывшего президента страны Башара Асада, который получил в РФ политическое убежище. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.
Ранее российская делегация во главе с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым посетила Сирию. Это стало первым визитом дипломатов РФ в Дамаск после свержения Асада в конце 2024 года. Во время него Богданов встретился с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. По итогам разговора замглавы МИД РФ сообщил, что «изменений в российском присутствии в Сирии нет, стороны условились продолжить консультации».
При этом, согласно информации Reuters, в обмен на сохранение российских военных баз в стране аш-Шараа попросил выдать Асада. Кроме того новые власти Сирии запросили у РФ компенсацию, отметив, что восстановление отношений должно проводиться с учетом «прошлых ошибок, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».
«Россия не готова признать такие ошибки, и единственное соглашение, которое было достигнуто, заключалось в продолжении переговоров», — отметил источник Reuters.
При этом официально новые власти Сирии пока не сообщали о требовании выдать Асада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о выдаче бывшего президента страны и компенсации.
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Напомним, что в Сирии находится две военные российские базы — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия.