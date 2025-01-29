Словакия вызвала украинского посла

МИД Словакии вызвал посла Украины и выразил протест в связи с заявлением украинской стороны, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо «отравлен российской пропагандой». Об этом сообщает газета Dennik.

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« М И Д в ы з в а л п о с л а Украины и интерпретировал ему решительный протест», — указывает издание.

Ранее МИД Украины выступил с заявлением, что Фицо якобы перебрасывает ответственность за свои провалы во внутренней политике на Украину. «Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало», — подчеркнули в ведомстве.