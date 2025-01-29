Шольц высказался о сравнении политики Германии с игрой в покер

Политика Германии не является игрой в покер. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Tagesspiegel.

Шольц раскритиковал кандидата в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и назвал его предложения об ужесточении миграционной политики незаконными.

« В ы [ М е р ц ] г о в о р и т е , ч т о и д е т е в а - б а н к с о с в о и м и п р е д л о ж е н и я м и , к а к г о в о р я т в и г р е в п о к е р . Н о п о л и т и к а в н а ш е й с т р а н е — э т о н е и г р а в п о к е р » , — с к а з а л о н .

По словам канцлера, существуют границы, которые государственный деятель не должен переходить. Он подчеркнул, что единство Европы также не является ставкой, в глава немецкого правительства не должен быть игроком, потому что в худшем случае он принимает решение о войне или мире.

Ранее стало известно, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обогнала по рейтингу Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Шольца. Отмечается, что за АдГ на досрочных выборах в бундестаг готовы проголосовать 23 процента респондентов, а за СДПГ — 15.