В Европарламенте придумали, как защитить Гренландию от Трампа

Депутат Европейского парламента (ЕП) Мортен Локкегор призвал Гренландию рассмотреть возможность вступить в Евросоюз на фоне угроз Дональда Трампа присоединить остров к США. Об этом пишет Politico.

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« М ы ж и в е м в м и р е , г д е н е з а в и с и м о о т т о г о , н а с к о л ь к о в ы х о т и т е б ы т ь н е з а в и с и м ы м и , в ы д о л ж н ы б ы т ь ч л е н о м а л ь я н с о в . И п о м о е м у м н е н и ю , Е С – э т о л у ч ш и й а л ь я н с , в к о т о р ы й в ы м о ж е т е в с т у п и т ь . Э т о к а с а е т с я и Д а н и и , и Г р е н л а н д и и » , — с к а з а л Л о к к е г о р .

Он считает, что членство в Евросоюзе обеспечит Гренландии «защиту» как в экономическом, так и политическом плане. Локкегор утверждает, что Гренландия является кандидатом на членство в ЕС с сильной демократией и системой социального обеспечения.

Также по словам Локкегора, выгодой от «бряцания саблями» со стороны Трампа стало то, что Гренландия может «возобновить дискуссию о том, рассматривает ли она более тесные отношения с Европой», включая «новое понимание общего будущего».

Гренландия первоначально присоединилась к Европейскому сообществу (предшественнику ЕС) вместе с Данией в 1973 году, но официально вышла из блока в 1985 году, хотя большинство ее граждан являются датчанами и, следовательно, все еще гражданами ЕС.