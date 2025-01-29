Пока вы не уснули: призыв Зеленского к Китаю и задержание гендиректора «Фонбет»
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
Зеленский обратился к Китаю с призывом по России
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию, в том числе на президента Владимира Путина.
Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Он призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы можно было заключить соглашение, а также предоставить более широкие гарантии безопасности», — приводит телеканал слова Зеленского.
Гендиректор «Фонбет» задержан в Москве
Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин задержан по подозрению в даче взятки. Об этом сообщил источник «Известий».
Ранее Анохин был вице-президентом РФС. Его подозревают в даче взятки сотрудникам спецслужб. По предварительным данным, Анохин передал представителю силовых структур взятку в 50 миллионов рублей. Получателя тоже задержали.
В Финляндии разработали новое оружие для ВСУ
Финская оборонная компания Insta разработала новый барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе) Insta Steel Eagle для Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе фирмы. По данным производителя, беспилотник способен нести около 3,6 кг осколочных боеприпасов.
Новое решение сочетает в себе широкий опыт и передовые технологии, проверенные в суровых условиях. Мы разработали запатентованный взрывной заряд. Оборудование для дронов, которое обеспечивает лучшую производительность, а также большую дальность и большую грузоподъемность, поставляется нашим украинским партнерам, которые работают в более широкой экосистеме дронов, — сказано в сообщении.
ВСУ пытались атаковать станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников пытались ночью атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Транснефть-Балтика» в Тверской области. Об этом в среду, 29 января, сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. Около часа ночи на подлете к НПС в Андреапольском районе ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ. В результате падения осколков на станции начался пожар, однако его удалось потушить спустя пару часов, передает Telegram-канал.
Раскрыты подробности о приостановке Трампом помощи Украине
Во вторник администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ иностранной помощи США, внеся в исключения то, что она назвала "жизненно важной гуманитарной помощью".
В служебной записке госсекретаря Марко Рубио, направленной федеральным агентствам и получателям помощи, которая оказалась в распоряжении The New York Times, говорится, что такие программы "должны продолжаться или возобновиться, если они были приостановлены". Директива администрации Трампа, направленная на приостановку федеральной финансовой помощи, вызвала повсеместный хаос и беспокойство в образовательной сфере. Финансирование программы дошкольного образования Head Start, в которой участвуют 800 тысяч детей, было приостановлено по некоторым направлениям, прежде чем федеральное правительство пояснило, что нововведения ее не касаются, отмечает газета.
Глава Rheinmetall отреагировал на заявление о покушении со стороны России
Глава крупнейшего в Европе производителя оружия, немецкого предприятия Rheinmetall, Армин Паппергер прокомментировал заявления о якобы имевшем место «покушении» на его жизнь со стороны России. Его слова передает BNS.
Он заявил, что Россия «не очень довольна», что Rheinmetall помогает Украине и странам Запада в вопросах обороны.
Судовладелец «Волгонефть-239» назвал причину крушения танкера
Танкер «Волгонефть-239» мог потерпеть крушение у Керченского пролива в результате ошибки служб порта Кавказ, заявили в ЗАО «Волгатранснефть», владеющей судном, в беседе с ТАСС. По мнению компании, в порту допустили выход в Черное море слишком большого количества судов, превышавшего число мест в безопасных укрытиях при непогоде.
Причина крушения судна — действия служб порта Кавказ, допустивших выход в море судов в количестве, превышающем количество мест в безопасных укрытиях для судов в районе рейдовых стоянок и районов перегрузки порта Кавказ в Керченском проливе и не предпринявших никаких мер по выводу судов в Азовское море по получении штормового прогноза погоды, — сказали в «Волгатранснефти».
В Москве начали закрывать магазины «Светофор»
Проверки Роспотребнадзора, проводимые с середины января, привели к массовым закрытиям торговых точек дискаунтера «Светофор» в Москве из-за различных выявленных нарушений. Соответствующие решения суды приняли уже по четырем искам, работа магазинов приостановлена на срок от 60 до 90 дней, пишут «Ведомости».
Общим поводом для исков стали нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как следует из постановлений, в магазинах были найдены тараканы, мухи, пищевая моль, мусор, грязь в загрузочном помещении, просроченные товары и недоброкачественная продукция.
Застрелившего троих лесничих в Калужской области проверят на вменяемость посмертно
Лесоруба, который застрелил троих лесничих в Калужской области и наложил на себя руки, проверят на вменяемость посмертно.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следком.
«В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза», — прокомментировали в ведомстве.
На Украине арестовали имущество сына Порошенко
На Украине арестовали имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея (оба в РФ включены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за игнорирования повесток.
«Для обеспечения выполнения решения, руководствуясь статьей 56 закона «Об исполнительном производстве», постановляю наложить арест на все имущество, принадлежащее должнику», — говорится в документе украинского Минюста.