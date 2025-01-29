Пока вы не уснули: призыв Зеленского к Китаю и задержание гендиректора «Фонбет»

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Зеленский обратился к Китаю с призывом по России

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию, в том числе на президента Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

« О н п р и з в а л у с и л и т ь м е ж д у н а р о д н о е д а в л е н и е н а П у т и н а , в ч а с т н о с т и с о с т о р о н ы К и т а я , ч т о б ы м о ж н о б ы л о з а к л ю ч и т ь с о г л а ш е н и е , а т а к ж е п р е д о с т а в и т ь б о л е е ш и р о к и е г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и » , — п р и в о д и т т е л е к а н а л с л о в а З е л е н с к о г о .

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Гендиректор «Фонбет» задержан в Москве

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин задержан по подозрению в даче взятки. Об этом сообщил источник «Известий».

Ранее Анохин был вице-президентом РФС. Его подозревают в даче взятки сотрудникам спецслужб. По предварительным данным, Анохин передал представителю силовых структур взятку в 50 миллионов рублей. Получателя тоже задержали.

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В Финляндии разработали новое оружие для ВСУ

Финская оборонная компания Insta разработала новый барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе) Insta Steel Eagle для Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе фирмы. По данным производителя, беспилотник способен нести около 3,6 кг осколочных боеприпасов.

Новое решение сочетает в себе широкий опыт и передовые технологии, проверенные в суровых условиях. Мы разработали запатентованный взрывной заряд. Оборудование для дронов, которое обеспечивает лучшую производительность, а также большую дальность и большую грузоподъемность, поставляется нашим украинским партнерам, которые работают в более широкой экосистеме дронов, — сказано в сообщении.

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ВСУ пытались атаковать станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников пытались ночью атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Транснефть-Балтика» в Тверской области. Об этом в среду, 29 января, сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. Около часа ночи на подлете к НПС в Андреапольском районе ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ. В результате падения осколков на станции начался пожар, однако его удалось потушить спустя пару часов, передает Telegram-канал.

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Раскрыты подробности о приостановке Трампом помощи Украине

Во вторник администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ иностранной помощи США, внеся в исключения то, что она назвала "жизненно важной гуманитарной помощью".

В служебной записке госсекретаря Марко Рубио, направленной федеральным агентствам и получателям помощи, которая оказалась в распоряжении The New York Times, говорится, что такие программы "должны продолжаться или возобновиться, если они были приостановлены". Директива администрации Трампа, направленная на приостановку федеральной финансовой помощи, вызвала повсеместный хаос и беспокойство в образовательной сфере. Финансирование программы дошкольного образования Head Start, в которой участвуют 800 тысяч детей, было приостановлено по некоторым направлениям, прежде чем федеральное правительство пояснило, что нововведения ее не касаются, отмечает газета.

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Глава Rheinmetall отреагировал на заявление о покушении со стороны России

Глава крупнейшего в Европе производителя оружия, немецкого предприятия Rheinmetall, Армин Паппергер прокомментировал заявления о якобы имевшем место «покушении» на его жизнь со стороны России. Его слова передает BNS.

Он заявил, что Россия «не очень довольна», что Rheinmetall помогает Украине и странам Запада в вопросах обороны.

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Судовладелец «Волгонефть-239» назвал причину крушения танкера

Танкер «Волгонефть-239» мог потерпеть крушение у Керченского пролива в результате ошибки служб порта Кавказ, заявили в ЗАО «Волгатранснефть», владеющей судном, в беседе с ТАСС. По мнению компании, в порту допустили выход в Черное море слишком большого количества судов, превышавшего число мест в безопасных укрытиях при непогоде.

Причина крушения судна — действия служб порта Кавказ, допустивших выход в море судов в количестве, превышающем количество мест в безопасных укрытиях для судов в районе рейдовых стоянок и районов перегрузки порта Кавказ в Керченском проливе и не предпринявших никаких мер по выводу судов в Азовское море по получении штормового прогноза погоды, — сказали в «Волгатранснефти».

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В Москве начали закрывать магазины «Светофор»

Проверки Роспотребнадзора, проводимые с середины января, привели к массовым закрытиям торговых точек дискаунтера «Светофор» в Москве из-за различных выявленных нарушений. Соответствующие решения суды приняли уже по четырем искам, работа магазинов приостановлена на срок от 60 до 90 дней, пишут «Ведомости».

Общим поводом для исков стали нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как следует из постановлений, в магазинах были найдены тараканы, мухи, пищевая моль, мусор, грязь в загрузочном помещении, просроченные товары и недоброкачественная продукция.

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Застрелившего троих лесничих в Калужской области проверят на вменяемость посмертно

Лесоруба, который застрелил троих лесничих в Калужской области и наложил на себя руки, проверят на вменяемость посмертно.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следком.

« В о т н о ш е н и и ф и г у р а н т а б у д е т п р о в е д е н а п о с м е р т н а я п с и х и а т р и ч е с к а я э к с п е р т и з а » , — п р о к о м м е н т и р о в а л и в в е д о м с т в е .

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На Украине арестовали имущество сына Порошенко

На Украине арестовали имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея (оба в РФ включены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за игнорирования повесток.

« Д л я о б е с п е ч е н и я в ы п о л н е н и я р е ш е н и я , р у к о в о д с т в у я с ь с т а т ь е й 5 6 з а к о н а « О б и с п о л н и т е л ь н о м п р о и з в о д с т в е » , п о с т а н о в л я ю н а л о ж и т ь а р е с т н а в с е и м у щ е с т в о , п р и н а д л е ж а щ е е д о л ж н и к у » , — г о в о р и т с я в д о к у м е н т е у к р а и н с к о г о М и н ю с т а .

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