Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

« П о д п р е д с е д а т е л ь с т в о м п р е м ь е р - м и н и с т р а Н и к о л а П а ш и н я н а с о с т о я л о с ь о ч е р е д н о е з а с е д а н и е С о в е т а б е з о п а с н о с т и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Во встрече также приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян и глава парламента Ален Симонян.

Накануне Пашинян заявил, что Армения внесет изменения в стратегию национальной безопасности республики.

До этого премьер Армении заявил в интервью «Арменпресс», что Ереван направил Баку предложения по двум несогласованным пунктам проекта мирного соглашения. По словам политика, в январе 2025 года состоится очередная встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границ.