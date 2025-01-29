На Украине арестовали имущество сына Порошенко

На Украине арестовали имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея (оба в РФ включены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за игнорирования повесток.

Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

« Д л я о б е с п е ч е н и я в ы п о л н е н и я р е ш е н и я , р у к о в о д с т в у я с ь с т а т ь е й 5 6 з а к о н а « О б и с п о л н и т е л ь н о м п р о и з в о д с т в е » , п о с т а н о в л я ю н а л о ж и т ь а р е с т н а в с е и м у щ е с т в о , п р и н а д л е ж а щ е е д о л ж н и к у » , — г о в о р и т с я в д о к у м е н т е у к р а и н с к о г о М и н ю с т а .

18 января сына бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали на $610. Печерский районный ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) посчитал сына политика виновным в административном правонарушении, так как он не пришел в военкомат по повестке.

Сына Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат

За это 39-летнему Алексею Порошенко выписали штраф в размере 25,5 тысячи гривен. Если мужчина не заплатит его в течение 15 дней, сумма будет удвоена и взыскана принудительно. По данным украинских СМИ, в настоящее время оба сына бывшего президента Украины проживают в Лондоне.