Кличко пожаловался на нового главу военной администрации Киева

Виталий Кличко выступил с обращением к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Владимиру Зеленскому из-за попытки «разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление» в украинской столице. Обращение к Зеленскому мэр опубликовал в своем Telegram-канале.
Кличко заявил, что люди из окружения Зеленского занимаются «политическими интригами», из-за чего положение дел становятся «критическим».
Кличко пожаловался на нового начальника военной администрации Киева Тимура Ткаченко. Мэр указал, что Ткаченко, не имеющий военного образования и опыта, заменил на этой должности боевых генералов.
По словам Кличко, сейчас Ткаченко блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов, включая восстановление инфраструктуры и выплаты компенсаций киевлянам. Также Кличко заявил, что Ткаченко пытается забрать себе полномочия мэра и городского совета.
«Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. <…> Напоминаю, военная администрация - временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти», - заявил Кличко.
Украинские СМИ писали, что Кличко и команда Зеленского уже давно конфликтуют. Мэр Киева заявлял в интервью западным изданиям, что при нынешнем руководстве Украина движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. Он отмечал, что журналисты, критикующие Зеленского и его администрацию, оказались под давлением, а свободы и реформы, за которые боролись украинцы, сводятся на нет.