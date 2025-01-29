Кличко пожаловался на нового главу военной администрации Киева

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Владимиру Зеленскому из-за попытки «разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление» в украинской столице. Обращение к Зеленскому мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

Кличко заявил, что люди из окружения Зеленского занимаются «политическими интригами», из-за чего положение дел становятся «критическим».

Кличко пожаловался на нового начальника военной администрации Киева Тимура Ткаченко. Мэр указал, что Ткаченко, не имеющий военного образования и опыта, заменил на этой должности боевых генералов.

По словам Кличко, сейчас Ткаченко блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов, включая восстановление инфраструктуры и выплаты компенсаций киевлянам. Также Кличко заявил, что Ткаченко пытается забрать себе полномочия мэра и городского совета.

« Э т о д е с т а б и л и з и р у е т у п р а в л е н и е г о р о д о м и с о з д а е т у г р о з у ж и з н е о б е с п е ч е н и ю с т о л и ц ы . < … > Н а п о м и н а ю , в о е н н а я а д м и н и с т р а ц и я - в р е м е н н ы й о р г а н , з а н и м а ю щ и й с я о б о р о н о й и б е з о п а с н о с т ь ю , а н е у з у р п а ц и е й в л а с т и » , - з а я в и л К л и ч к о .

Украинские СМИ писали, что Кличко и команда Зеленского уже давно конфликтуют. Мэр Киева заявлял в интервью западным изданиям, что при нынешнем руководстве Украина движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. Он отмечал, что журналисты, критикующие Зеленского и его администрацию, оказались под давлением, а свободы и реформы, за которые боролись украинцы, сводятся на нет.