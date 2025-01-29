В Европе заявили о шоке от планов Трампа захватить Гренландию

Президент США Дональд Трамп шокировал лидеров Евросоюза своими планами захватить Гренландию.

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Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источника в ЕС.

« С и т у а ц и я д е й с т в и т е л ь н о с е р ь е з н а я , и в с е д у м а ю т , ч т о р е а к ц и я Е в р о п ы д о с и х п о р н е в ы з ы в а л а о с о б о г о д о в е р и я . М ы о т о ш л и о т ш о к а и о т р и ц а н и я , т е п е р ь м ы м е н я е м т а к т и к у » , — р а с с к а з а л д и п л о м а т .

По словам источника, британский премьер Кир Стармер соберется с лидерами ЕС в Брюсселе для обсуждения планов Трампа. Встреча должна состояться 3 февраля.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность.