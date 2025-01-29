Глава крупнейшего в Европе производителя оружия, немецкого предприятия Rheinmetall, Армин Паппергер прокомментировал заявления о якобы имевшем место «покушении» на его жизнь со стороны России. Его слова передает BNS.

Он заявил, что Россия «не очень довольна», что Rheinmetall помогает Украине и странам Запада в вопросах обороны.

В НАТО обвинили Россию в подготовке убийства главы немецкого концерна Rheinmetall

« Я д у м а ю , ч т о в п о л н е п о н я т н о , ч т о т а к и е с т р а н ы к а к Р о с с и я н е о ч е н ь д о в о л ь н ы т е м , ч т о м ы , к а к к р у п н е й ш и й в м и р е п р о и з в о д и т е л ь к р у п н о к а л и б е р н ы х б о е п р и п а с о в , о ч е н ь п о м о г а е м з а п а д н ы м с т р а н а м в п л а н е о б о р о н ы » , — с к а з а л П а п п е р г е р .

Он также заверил, что в настоящее время полиция заботится о его безопасности.

Накануне заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай обвинил Россию в покушении на Армина Паппергера. По словам представителя НАТО, для подобных целей в России вербуют «преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов». Таким образом российские власти хотят подорвать военную помощь Украине, отметил Аппатурай.