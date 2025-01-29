Рейтинг партии Пашиняна упал до минимума
Рейтинг партии «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна упал до минимума за семь лет. Об этом говорится в результатах опроса, представленных армянским представительством компании MPG, передает РИА Новости.
В настоящее время рейтинг партии составляет 11,3 процента. Именно такая доля опрошенных граждан готова проголосовать за «Гражданский договор». Это самый низкий показатель с 2018 года.
Опрос проводился через телефонные звонки. В нем приняло участие 1100 человек.
Ранее предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаель Аджапахян оценил предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о налогообложении представителей религии.
«Ни в одной стране такого нет, это плод больного ума», — сказал он.