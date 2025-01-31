Дочь Кеннеди призвала Сенат не дать своему кузену Роберту стать главой Минздрава

Шерил Хайнс, жену американского политика Роберта Ф. Кеннеди-младшего, известного найденным в мозгу червем и негативным отношением к вакцинации, заподозрили в подсказках мужу при помощи азбуки Морзе на заседании Комитета по финансам Сената Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание The Mirror. Кеннеди выступал перед Сенатом по в связи с его прошлыми высказываниями против вакцинации - президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на должность министра здравоохранения. Издание обнаружило, что когда Кеннеди стал выступать с речью, бывшая телеведущая Хайнс начала странно и очень часто моргать - также The Mirror заметили, что находящиеся рядом зрители не моргали. Это исключает версию о ярких вспышках фотокамер, которые могли бы слепить Хайнс. Версия издания возбудила большое обсуждение в социальных сетях, причем пользователи даже попытались перевести якобы отправленное мужу Хайнс "сообщение". Сам Кеннеди-младший заявил, что никогда не выступал против вакцинации, и все заявления об этом являются домыслом журналистов и блогеров. До этого бывший посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди попросила сенаторов США отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб.