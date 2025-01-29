Дочь Кеннеди призвала Сенат не дать своему кузену Роберту стать главой Минздрава

Экс-посол США в Японии и Австралии, а также дочь 35-го американского президента США Кэролайн Кеннеди направила в Сенат Конгресса США письмо, в котором призвала их отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения Америки.

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В письме, текст которого приводит The Washington Post, написано, что жители США "заслуживают министра, преданного медицине... для спасения жизней".

Также, по словам Кэролайн, американцы "заслуживают стабильного, нравственного и этичного человека во главе этого важнейшего министерства".

Она обвинила своего брата в лицемерии, припомнив ему призывы выступать против вакцинации несовершеннолетних, при этом не отказываясь от прививок собственных детей. Эта борьба с вакцинацией от COVID-19 и других заболеваний, утверждает Кэролайн, способствовала финансовому обогащению Кеннеди-младшего.

Он рассказала, как Роберт сотрудничал с юридической фирмой Wisner Baum и участвовал в судебных разбирательствах жителей США против фармкомпании Merck. Ранее The New York Times утверждала, что эти судебные процессы принесли Роберту Кеннеди более 2,5 миллиона долларов.

Кэролайн утверждает также, что Кеннеди-младший, севший на наркотики после смерти отца, вовлекал в употребление запрещенных препаратов и членов своей семьи.

Агентство напоминает, что слушания по утверждению кандидатуры Роберта Кеннеди-младшего в комитетах Сената Конгресса США пройдут 29 и 30 января.