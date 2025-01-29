Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию, в том числе на президента Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

« О н п р и з в а л у с и л и т ь м е ж д у н а р о д н о е д а в л е н и е н а П у т и н а , в ч а с т н о с т и с о с т о р о н ы К и т а я , ч т о б ы м о ж н о б ы л о з а к л ю ч и т ь с о г л а ш е н и е , а т а к ж е п р е д о с т а в и т ь б о л е е ш и р о к и е г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и » , — п р и в о д и т т е л е к а н а л с л о в а З е л е н с к о г о .

По мнению украинского лидера, Киеву будет недостаточно гарантий безопасности только от Европы. Европейские страны понимают, что необходимы гарантии со стороны США и президента Дональда Трампа, добавил он.

Зеленский пожаловался на действия Байдена перед началом конфликта на Украине

Ранее Зеленский обвинил экс-лидера США Джо Байдена в недостаточной помощи Киеву. Он отметил, что украинцы были предоставлены сами себе. Украинский президент раскритиковал Байдена после его ухода с поста за отказ от превентивных санкций против России и предоставления оружия Киеву.