Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию, в том числе на президента Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Он призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы можно было заключить соглашение, а также предоставить более широкие гарантии безопасности», приводит телеканал слова Зеленского.

По мнению украинского лидера, Киеву будет недостаточно гарантий безопасности только от Европы. Европейские страны понимают, что необходимы гарантии со стороны США и президента Дональда Трампа, добавил он.

Зеленский пожаловался на действия Байдена перед началом конфликта на Украине

Ранее Зеленский обвинил экс-лидера США Джо Байдена в недостаточной помощи Киеву. Он отметил, что украинцы были предоставлены сами себе. Украинский президент раскритиковал Байдена после его ухода с поста за отказ от превентивных санкций против России и предоставления оружия Киеву.

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