Глава Приднестровья обратился с призывом к ЕС

Тирасполь призывает Европейский союз (ЕС) раскрыть подробности о помощи, которая будет предоставлена непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) для разрешения энергетического кризиса. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

Глава Приднестровья обратился с призывом к ЕС
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«Хотелось бы, чтобы и европейские коллеги, имеющие отношение к выделению этой гуманитарной помощи, включились в обсуждение, озвучили свою позицию, детали, параметры рабочие моменты, без которых невозможно на практике реализовать даже самое благое дело», призвал Красносельский.

29 января МИД Приднестровья положительно отреагировал на намерения Евросоюза оказать финансовую поддержку региона в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса. Во внешнеполитическом ведомстве ПМР также отметили необходимость организации встречи для представителей ЕС и Тирасполя.

Ранее Молдавия предложила Приднестровью покупать газ на европейской бирже по рыночной цене. Об этом рассказал госсекретарь Министерства энергетики Молдавии Константин Боросан.

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