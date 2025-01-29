Глава Приднестровья обратился с призывом к ЕС

Тирасполь призывает Европейский союз (ЕС) раскрыть подробности о помощи, которая будет предоставлена непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) для разрешения энергетического кризиса. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

« Х о т е л о с ь б ы , ч т о б ы и е в р о п е й с к и е к о л л е г и , и м е ю щ и е о т н о ш е н и е к в ы д е л е н и ю э т о й г у м а н и т а р н о й п о м о щ и , в к л ю ч и л и с ь в о б с у ж д е н и е , о з в у ч и л и с в о ю п о з и ц и ю , д е т а л и , п а р а м е т р ы — р а б о ч и е м о м е н т ы , б е з к о т о р ы х н е в о з м о ж н о н а п р а к т и к е р е а л и з о в а т ь д а ж е с а м о е б л а г о е д е л о » , — п р и з в а л К р а с н о с е л ь с к и й .

29 января МИД Приднестровья положительно отреагировал на намерения Евросоюза оказать финансовую поддержку региона в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса. Во внешнеполитическом ведомстве ПМР также отметили необходимость организации встречи для представителей ЕС и Тирасполя.

Ранее Молдавия предложила Приднестровью покупать газ на европейской бирже по рыночной цене. Об этом рассказал госсекретарь Министерства энергетики Молдавии Константин Боросан.