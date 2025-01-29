В США предложили увековечить Трампа на горе-мемориале Рашмор

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна предложила добавить портрет американского лидера Дональда Трампа к скульптурам четырех бывших президентов на горе-мемориале Рашмор в штате Южная Дакота. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

© Источник Газета.Ru

Женщина внесла законопроект на рассмотрение палаты конгресса. По словам члена палаты, выдающиеся достижения Трампа, направленные на благо страны, заслуживают признания.

В тексте проекта говорится, что подготовка к созданию скульптуры будет поручена министру внутренних дел США.

До этого бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказала мнение, что скульптурный портрет экс-президента Джо Байдена следует добавить на мемориал на горе Рашмор. По ее словам, Байден является «последовательным» президентом и выделила его «сильное» руководство во время саммита НАТО как одно из его значительных достижений.

Мемориал представляет собой гранитный барельеф высотой 18,6 метра с портретами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Его создание проходило с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочено к 150-летию основания США.

Монумент расположен в горном массиве Блэк-Хилс, юго-западнее города Кистоун в Южной Дакоте.