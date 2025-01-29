В Израиле испугались планов Трампа по Сирии

Власти Израиля обеспокоились из-за планов президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

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Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

« В ы с о к о п о с т а в л е н н ы е ч и н о в н и к и Б е л о г о д о м а п е р е д а л и к о л л е г а м в И з р а и л е и н ф о р м а ц и ю о т о м , ч т о Т р а м п з а и н т е р е с о в а н в в ы в о д е т ы с я ч а м е р и к а н с к и х с о л д а т , к о т о р ы е н а х о д я т с я в С и р и и . У и з р а и л ь с к и х в л а с т е й э т о в ы з ы в а е т с е р ь е з н о е б е с п о к о й с т в о » , — п е р е д а е т а г е н т с т в о .

Авторы материала указали на то, что возможный вывод американских войск из Сирии повлияет на положение курдского меньшинства в республике, которому «может быть нанесен вред со стороны Турции».

9 декабря прошлого года подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Трамп должен немедленно вывести войска из Сирии ради их собственной безопасности. Таким образом, он поддержал слова американского лидера о том, что США не должны иметь отношения к конфликту в Сирии, так как у Вашингтона нет там своих интересов.