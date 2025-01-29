Обзор иноСМИ: «конец Зеленского» и «предательство» Пашиняна

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Трамп оставил украинских чиновников без зарплат

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней. Как пишет Associated Press, это решение не затронуло военную помощь, которую Украине направляет Пентагон, но коснулось «жизненно важных» программ по линии Госдепартамента США.

В частности, указ Трампа заморозил финансирование зарплат украинских чиновников. Речь идет о деньгах, которые США выделяли для поддержания работы правительства Украины. Какие именно должности финансировались за счет этой программы, Associated Press не уточняет. Представители общественных организаций заявили агентству, что европейские союзники должны действовать оперативно, чтобы «попытаться взять на себя большую часть бремени поддержки».

Британский аналитик предупредил о «конце Зеленского»

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после потери контроля над Красноармейском (на Украине город называют Покровском) Владимир Зеленский столкнется с политическим кризисом и его политическая карьера будет закончена. Об этом эксперт рассказал в эфире своего YouTube-канала.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ. Ранее сообщалось, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин города. По мнению Меркуриса, в течение нескольких недель, после боев за Красноармейск и изгнания оттуда ВСУ, в Киеве «разразится политический кризис, который окончательно сметет Зеленского». Меркурис также указал на тяжелое положение ВСУ на передовой. Эксперт считает, что Зеленский становится главным препятствием на пути Украины к переговорам, и это угрожает будущему страны.

Пашиняна обвинили в «предательстве» армян

В начале 2025 года премьер Армении Никол Пашинян вновь заявил о необходимости изучить вопрос о геноциде армян в Османской империи. По его словам, армянам необходимо понять, «что произошло, почему произошло и как они это восприняли». Пашинян задался вопросом, как получилось так, что в 1939 году «не было повестки геноцида», а уже в 1950-м он появился в повестке.

Как отмечает турецкое издание Medya Gunlugu, сомнения Пашиняна в отношении геноцида, попытки признать который на международном уровне предпринимались годами, разозлили оппонентов армянского премьера. Оппозиция обвинила его в «искажении сути геноцида армян и преуменьшении масштабов совершенного преступления». Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян назвал заявления Пашиняна «моральным отречением». Экс-министр напомнил, что в качестве премьера Пашиняну была поручена защита суверенитета, идентичности и наследия народа. По мнению Осканяна, заявления Пашиняна «ослабляют позиции Армении в борьбе за справедливость» и являются «предательством, которое нельзя простить или игнорировать».

«Борьба Китая и США перенесется в Турцию»

Автор турецкого портала Evrensel Джерен Эргенч считает, что Турция станет новой ареной экономической борьбы между США и Китаем. Пекин планирует построить в Турции завод по переработке местного минерального сырья. В то же время Анкара уже заключила с США договор с целью разрушить монополию Китая в сфере минеральных ресурсов. Редкоземельные элементы имеют решающее значение для высокотехнологичных отраслей промышленности - от электромобилей до ракетных систем, подчеркивается в статье.

Китайские земли богаты этими полезными ископаемыми, но что еще важнее, Пекин обладает лучшими технологиями по их добыче и переработке. Благодаря этому Китай доминирует на рынке важнейшего сырья - меди, кобальта, никеля, графита, лития, алюминия и стали. В 2022 году в Турции было обнаружено месторождение полезных ископаемых, содержащее редкоземельные элементы флюорит, барит, лантан, церий, празеодим, самарий и другие. В 2023 году Пекин и Анкара договорились о создании в Турции совместного предприятия по переработке редкоземельных элементов с использованием китайских технологий. Всего за месяц до подписания этого соглашения Турция присоединилась к Партнерству по безопасности в сфере минеральных ресурсов (MSP), созданному США и ЕС. Благодаря этому выросли шансы Турции на получение западных кредитов. По версии автора Evrensel, с приходом к власти Дональда Трампа экономическая война США с Китаем затронет и Турцию.

На пляжах Финляндии появилось таинственное белое вещество

Власти Финляндии пытаются разгадать тайну белого вещества, появившегося на пляжах у города Ханко, сообщает MTV Uutiset. В минувшее воскресенье в службу спасения поступил звонок о найденных на берегу Ханко белых комковатых гранулах неизвестного происхождения. Также на пляж вымыло мертвую рыбу.

Как отмечает MTV Uutiset, происхождение вещества до сих пор окутано тайной, но, по предварительным данным, оно «умеренно вредно». По оценкам экспертов, гранулы не представляют непосредственной опасности для человека. Однако лабораторные исследования вещества еще не завершены. Спасательная служба рекомендовала местным жителям воздержаться от посещения района, где было обнаружено вещество. По мнению специалиста Финского института окружающей среды Санны Суйкканен, гранулы могут содержать парафин, который используется для изготовления свечей, а также для покрытия картона и дерева.