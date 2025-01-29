Эксперт подвел итоги первой недели правления Трампа в США

Военный эксперт, экс-офицер армии США Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv подвел итоги первой недели правления Дональда Трампа.

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По его словам, решения нового американского лидера вызвали панику в обществе, поскольку значительная часть граждан привыкла к либеральным установкам, которые годами навязывали демократы.

« П о п о в о д у , н а п р и м е р , э т и х н е т р а д и ц и о н н ы х с у щ е с т в , к о т о р ы х в А м е р и к е о ч е н ь м н о г о . З а п р е т и т ь и х в а р м и и , з а п р е т и т ь и х н а г о с у д а р с т в е н н о й с л у ж б е , к о н е ч н о , м о ж н о . Н о с е й ч а с п о й д у т с у д е б н ы е п р о ц е д у р ы , с е й ч а с н а ч н у т р а з н ы е л и б е р а л ь н ы е с у д ь и т о р м о з и т ь э т о . Э т о е щ е в с е в п е р е д и » , — п р о г н о з и р у е т К р а п и в н и к .

Он добавил, что ход реализации новых решений будет сильно зависеть от каждого конкретного штата.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год.

В тот же день американский лидер подписал несколько десятков указов. Одним из них оказался документ о признании в стране исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе властей от так называемой «гендерной идеологии».