Офицер Крапивник: первые решения Трампа на посту президента вызвали панику в США

Военный эксперт, экс-офицер армии США Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv подвел итоги первой недели правления Дональда Трампа.

Эксперт подвел итоги первой недели правления Трампа в США
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По его словам, решения нового американского лидера вызвали панику в обществе, поскольку значительная часть граждан привыкла к либеральным установкам, которые годами навязывали демократы.

«По поводу, например, этих нетрадиционных существ, которых в Америке очень много. Запретить их в армии, запретить их на государственной службе, конечно, можно. Но сейчас пойдут судебные процедуры, сейчас начнут разные либеральные судьи тормозить это. Это еще все впереди», прогнозирует Крапивник.

Он добавил, что ход реализации новых решений будет сильно зависеть от каждого конкретного штата.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год.

В тот же день американский лидер подписал несколько десятков указов. Одним из них оказался документ о признании в стране исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе властей от так называемой «гендерной идеологии».

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