Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас поддержал позицию ЕС о необходимости усилить давление на Россию в контексте конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Давление на Москву планируется усилить с целью достижения в будущем мирного соглашения, в большей степени учитывающего интересы Киева, добавляет Bloomberg. В ходе телефонного разговора 28 января Рубио и Каллас также обсудили вопросы укрепления сотрудничества ЕС и США во внешней политике и "проблемы, возникающие со стороны Китая".

27 января министры иностранных дел стран - членов Евросоюза согласовали продление на полгода санкции против России из-за конфликта на Украине, срок действия которых истекает 31 января.

22 января газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. Согласно ее оценкам, заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность главы государства. Трамп не исключал возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ в любое время, когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

Как отмечал 20 января Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.