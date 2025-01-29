Ким Чен Ын заявил о приближении неизбежной конфронтации

Конфронтация с «враждебно настроенными странами неизбежна» и Северной Корее следует как можно активнее наращивать свой ядерный потенциал.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает агентство Bloomberg.

« Л и д е р С е в е р н о й К о р е и з а я в и л , ч т о с и т у а ц и я в с ф е р е б е з о п а с н о с т и д е л а е т " н е о б х о д и м ы м д л я с т р а н ы п о с т о я н н о е у к р е п л е н и е я д е р н о г о щ и т а , с п о с о б н о г о с т р а т е г и ч е с к и с п р а в л я т ь с я н е т о л ь к о с р а з л и ч н ы м и с у щ е с т в у ю щ и м и у г р о з а м и , н о и с н о в ы м и п о т е н ц и а л ь н ы м и о п а с н о с т я м и б е з о п а с н о с т и » , г о в о р и т с я в д о к л а д е " » , — п р и в о д и т а г е н т с т в о с л о в а г л а в ы г о с у д а р с т в а .

Ким Чен Ын отчитал партийцев за аморальное поведение

Авторы материала напомнили, что заявления Ким Чен Ына прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером, а также продолжающегося внутриполитического кризиса в Южной Корее.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп во второй свой срок может пригласить Ким Чен Ына в Белый дом или же сам посетит Пхеньян. Он уточнил, что оба варианта развития событий вполне вероятны, так как Трамп уже стал первым американским президентом, встретившимся с Ким Чен Ыном, и провел с ним переговоры.