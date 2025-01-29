Бывший соратник Трампа и Маска раскрыл свои дальнейшие планы

Американский предприниматель Вивек Рамасвами заявил о планах баллотироваться на пост губернатора родного штата Огайо, после того, как стало известно о его уходе из Департамента государственной эффективности (Departament of Government Efficiency, DOGE), которым он должен был руководить совместно с миллиардером Илоном Маском.

© Lenta.ru

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

« С к о р е е в с е г о , и м е н н о к э т о м у я и с т р е м л ю с ь и п р е д п р и н и м а ю д е й с т в и т е л ь н о с е р ь е з н ы е ш а г и в э т о м н а п р а в л е н и и » , — р а с с к а з а л п о л и т и к в х о д е в ы с т у п л е н и я н а к о н ф е р е н ц и и в о Ф л о р и д е .

Причины, по которым Рамасвами решил сменить приоритеты, на данный момент не приводятся. Однако известно, что о своих планах отказаться от должности он сообщил в день инаугурации президента США Дональда Трампа, которого он поддержал на выборах.

22 января газета The Washington Post сообщала, что миллиардер Рамасвами не захотел быть соруководителем DOGE вместе с Маском из-за глубокого философского раскола между бизнесменами. В частности, первый видел департамент как неправительственный орган или своеобразный аналитический центр, который будет заниматься изучением способов закрыть какие-то агентства без необходимости принятия мер Конгрессом. Маск же не был в этом заинтересован, его больше интересовал департамент с «технологической точки зрения».