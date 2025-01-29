В США виноделы заявили о подготовке к «войне» с Трампом

Производители вин в штате Калифорния «готовятся к войне» с администрацией президента США Дональда Трампа из-за ужесточения миграционной политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету San Francisco Chronicle.

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По данным издания, усилия Трампа по депортации мигрантов могут вызвать проблемы в винодельческой промышленности в Калифорнии. Кроме того, от действий президента может пострадать продовольственная система, гостиничный бизнес и другие сферы.

В долине Напа, одной из самых больших виноградарских зон штата, порядка 73% мигрантов являются работниками сельскохозяйственной отрасли.

« Л ю д и о ч е н ь н а п у г а н ы . Т а к о е о щ у щ е н и е , ч т о м ы г о т о в и м с я к в о й н е » , — г о в о р и т с я в с т а т ь е .

В публикации говорится, что массовая депортация мигрантов может привести к нехватке рабочей силы. Представители индустрии заявили, что будут защищать сотрудников винодельческой индустрии.

До этого в американском Нью-Йорке начались масштабные рейды против мигрантов.

27 января новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска. Трамп же отметил, что хочет закончить строительство стены на мексиканской границе.