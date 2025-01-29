Зеленский заявил, что Фицо «выбирает Москву вместо Америки»

Владимир Зеленский резко высказался о позиции премьер-министра Словакии Роберта Фицо по закупкам газа, обвинив его в том, что он «выбирает Москву» вместо США. Об этом пишет РИА Новости.

Отношения Словакии и Украины резко ухудшились после того, как Киев отказался продлевать договор о поставках российского газа в Европу через свою территорию. Премьер-министр Словакии предупредил о серьезных последствиях такого решения.

« М н о г и е в Е в р о п е ч е р е з э т о у ж е п р о ш л и и в ы б р а л и с о х р а н е н и е с в о е й н е з а в и с и м о с т и и с у в е р е н и т е т а . Н о н е г о с п о д и н Ф и ц о . О н в ы б и р а е т М о с к в у в м е с т о А м е р и к и и д р у г и х п а р т н е р о в , к о т о р ы е м о г у т о б е с п е ч и т ь е г о с т р а н у г а з о м н а к о м м е р ч е с к и х у с л о в и я х » , - н а п и с а л З е л е н с к и й в с в о е м T e l e g r a m - к а н а л е .

По мнению украинского политика, такие действия являются ошибкой со стороны премьера Словакии.

Ранее Фицо направил Зеленскому предложение провести переговоры по газовому вопросу 21 января. Однако накануне премьер рассказал, что перед встречей получил от Зеленского протокол, который он должен был подписать, и в нем интересующая Братиславу тема возобновление транзита российского газа даже не упоминалась, однако оговаривалась поддержка членства Украины в НАТО. В итоге переговоры так и не состоялись.