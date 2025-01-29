Зеленский заявил, что Фицо «выбирает Москву вместо Америки»

Украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за то, что Братислава не желает покупать дорогой газ у Соединенных Штатов и выступает за нормализацию связей с Россией.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

« М н о г и е в Е в р о п е ч е р е з э т о у ж е п р о ш л и и в ы б р а л и с о х р а н е н и е с в о е й н е з а в и с и м о с т и и с у в е р е н и т е т а . Н о н е г о с п о д и н Ф и ц о . О н в ы б и р а е т М о с к в у в м е с т о А м е р и к и и д р у г и х п а р т н е р о в » , — у т в е р ж д а е т о н .

По словам Зеленского, Запад может обеспечить Словакию газом «на коммерческих условиях».

До этого Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского, и подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Евросоюза.

Премьер Словакии также говорил, что остановка транзита газа через Украину будет иметь «резкое» воздействие на Евросоюз, но не скажется на российской стороне. Это приведет к росту цен на газ в Европе.