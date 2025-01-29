Высказывание Пашиняна в церкви оценили словами «это плод больного ума»

Предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаель Аджапахян в среду, 29 января, заявил, что предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о налогообложении церкви — это «плод больного ума».

— П у с т ь н а з о в е т х о т ь о д н у с т р а н у , г д е ц е р к о в н ы е с в е ч и п р о д а в а л и с ь б ы с ч е к а м и . Ч т о д о п р о з р а ч н о с т и А А Ц : ц е р к о в ь п р о з р а ч н а с в о и м с л у ж е н и е м и м и с с и е й . О н о б е щ а л , ч т о р а з о б л а ч и т к о р р у м п и р о в а н н ы х с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й — н а ш е л х о т ь о д н о г о т а к о г о ? — ц и т и р у е т А д ж а п а х я н а Telegram-канал Sputnik.

Ранее Пашинян высказал мнение, что стране необходимо обеспечить прозрачность работы ААЦ.

24 января комитет по вопросам европейской интеграции парламента Армении дал положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Этот проект внесут в повестку предстоящей парламентской «четырехдневки», которая начнется 11 февраля.

До этого Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы дальнейшего углубления интеграции, особенно в энергетической сфере. Премьер-министр также высказался о ситуации, связанной с шагами Еревана в направлении отношений с ЕС.