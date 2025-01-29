Высказывание Пашиняна в церкви оценили словами «это плод больного ума»
Предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаель Аджапахян в среду, 29 января, заявил, что предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о налогообложении церкви — это «плод больного ума».
— Пусть назовет хоть одну страну, где церковные свечи продавались бы с чеками. Что до прозрачности ААЦ: церковь прозрачна своим служением и миссией. Он обещал, что разоблачит коррумпированных священнослужителей — нашел хоть одного такого? — цитирует Аджапахяна Telegram-канал Sputnik.
Ранее Пашинян высказал мнение, что стране необходимо обеспечить прозрачность работы ААЦ.
24 января комитет по вопросам европейской интеграции парламента Армении дал положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Этот проект внесут в повестку предстоящей парламентской «четырехдневки», которая начнется 11 февраля.
До этого Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы дальнейшего углубления интеграции, особенно в энергетической сфере. Премьер-министр также высказался о ситуации, связанной с шагами Еревана в направлении отношений с ЕС.