Отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича является правильным путем и примером.

С таким заявлением выступила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

« С е г о д н я Сербия показывает нам правильный путь и дает пример... Премьер-министр подал в отставку после двухмесячных протестов! Вот так заботятся о мире и общественных настроениях в стране!» — написала она.

К протесту студентов в Сербии присоединились трактористы и байкеры

Бывший премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку 28 января на фоне студенческих протестов по всей стране. Они начались после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября. Тогда навесной козырек упал на стоящих под ним людей.

Ранее американское издание The Hill сообщало о том, что Саломе Зурабишвили задействовала личные связи, чтобы призвать главу Белого дома Дональда Трампа защитить страну от России. По информации издания, прошлая администрация Джо Байдена фактически заблокировала Зурабишвили.