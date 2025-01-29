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Истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска

Истребитель F-35 потерпел крушение на авиабазе Эйлсон в штате Аляска, но пилот не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Anchorage Daily News.

Инцидент произошел после полудня по местному времени на взлетно-посадочной полосе, и пилота доставили в госпиталь для обследования.

Командование базы заявило о намерении провести тщательное расследование, чтобы уменьшить риски повторения подобных происшествий.

Apple тайно сотрудничает со SpaceX

Компании Apple и SpaceX тайно сотрудничают над обеспечением поддержки соединения с сетью Starlink в новых версиях программного обеспечения для iPhone, об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным агентства Bloomberg, соответствующая функция уже встроена в последнее обновление ПО для iPhone, которое вышло в понедельник, и она доступна на большинстве современных моделей смартфонов.

Марочко: ВСУ отказываются от атак в Волчанске

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся у Волчанска Харьковской области, отказываются выполнять приказы командования о штурме позиций российских войск из-за нехватки личного состава и неблагоприятной погоды. Об этом сообщает ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, вместо активных действий они применяют оборонительную тактику, ссылаясь на недостаток ресурсов и сложные метеоусловия.

В связи с этим Киев направил инспекционную проверку в данные подразделения ВСУ для расследования фактов саботажа приказов.

Ведомство Маска заявило, что экономит США $1 млрд в день

В Министерстве по повышению эффективности правительства сообщили, что планируют увеличить экономию до 3 миллиардов долларов в день. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство, возглавляемое Илоном Маском, утверждает, что уже экономит 1 миллиард долларов в сутки, в основном за счет сокращения неэффективных должностей и ликвидации программ разнообразия. Маск отметил, что для достижения более высокой экономии потребуется дальнейшая оптимизация расходования бюджетных средств.

В МИД Белоруссии оценили вероятность эскалации у границ республики

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков оценил высокую вероятность эскалации конфликта у границ республики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, чем больше вооруженных людей находится по ту сторону границы, тем выше риск обострения ситуации. Рыженков также отметил, что обстановка остаётся сложной из-за провокаций со стороны Украины и активных милитаризованных действий соседних стран.