Зеленский потребовал от Трампа быть на стороне Украины

Киев желает, чтобы президент США Дональд Трамп был на стороне Украины. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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" М ы х о т и м , ч т о б ы о н ( Т р а м п . - п р и м . р е д . ) б ы л н а с т о р о н е с п р а в е д л и в о с т и , н а с т о р о н е У к р а и н ы " , - п о д ч е р к н у л о н .

Зеленский добавил, что Украина не может признать "российскую оккупацию", но предпочитает дипломатическое решение конфликта. До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявлял, что Зеленский теряет поддержку Евросоюза в результате политики Трампа. 23 января Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы "положить конец войне с Украиной".

По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".