Зеленский потребовал от Трампа быть на стороне Украины
Киев желает, чтобы президент США Дональд Трамп был на стороне Украины. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
"Мы хотим, чтобы он (Трамп. - прим. ред.) был на стороне справедливости, на стороне Украины", - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что Украина не может признать "российскую оккупацию", но предпочитает дипломатическое решение конфликта. До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявлял, что Зеленский теряет поддержку Евросоюза в результате политики Трампа. 23 января Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы "положить конец войне с Украиной".
По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".