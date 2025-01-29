В США призвали демонтировать Польшу вместо «Северных потоков»

Отставной американский разведчик Скотт Риттер предложил демонтировать Польшу вместо российского газопровода «Северный поток». Об этом он написал в социальной сети X.

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Риттер прокомментировал слова президента Польши Анджей Дуда, который накануне призвал демонтировать «Северные потоки», поскольку они якобы представляют угрозу для Украины, Словакии, стран Центральной Азии и самой Польши.

«Польшу следует демонтировать, чтобы у соседей не возникло соблазна в очередной раз пройтись маршем по ее территории», — прокомментировал Риттер слова польского лидера.

Ранее Дания разрешила законсервировать «Северный поток-2». К работам приступят во втором или третьем квартале 2025 года. Консервация, по предварительным расчетам, должна занять две-три недели.