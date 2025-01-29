Мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера вызвали в Конгресс США

Мэров городов-убежищ Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера вызваны в Конгресс США для дачи показаний по вопросу о приеме мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета по надзору палаты представителей. Отмечается, что Бостон, Чикаго, Денвер и Нью-Йорк отказываются в полной мере сотрудничать с федеральным иммиграционным контролем и сами решают, какие законы они будут и не будут соблюдать ради защиты высылаемых иммигрантов.

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11 февраля в Конгрессе дадут показания мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, градоначальник Чикаго Брэндон Джонсон, а также их коллеги из Бостона Мишель Ву и Денвера - Майк Джонсон.

Всего в США есть 12 штатов, а также сотни городов и округов с особыми законами или политикой в области предоставления убежища иностранцам, которые, как заявили в Конгрессе, придерживаются "ошибочной и обструкционистской политики" и "мешают сотрудникам федеральных правоохранительных органов осуществлять безопасные аресты и убирать опасных преступников из американских общин". До этого сообщалось, что в США будут ежедневно высылать нелегальных мигрантов на военных самолетах.