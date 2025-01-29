МИД Белоруссии назвал вероятность эскалации у границ республики высокой

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков оценил как высокую вероятность эскалации у рубежей республики. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

В Белоруссии заявили о неослабевающих провокациях на границе с Украиной
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По его словам, чем больше людей, которые бряцают оружием по ту сторону границы, тем выше вероятность эскалации. Рыженков подчеркнул, что случаи стрельбы уже фиксировались, в том числе и на стороне Украины. Министр добавил, что люди находятся в постоянном психологическом стрессе и в депрессии. Поэтому может произойти случайный эпизод эскалации, считает глава МИД республики.

До этого пресс-секретарь госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что Украина стянула тысячи солдат к границе с республикой. По его словам, контингент Вооруженных сил Украины в приграничье насчитывает порядка 15 тысяч человек. 26 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. Он добавил, что граница со стороны Украины "напичкана войсками".

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