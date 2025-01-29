Хорватия предоставит Украине военную и экономическую помощь

Загреб предоставит Украине 12-й пакет помощи. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает РИА Новости.

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«Украина не просит хорватских военных на Украине (...) Украина просит помощи, экономической и военной, чтобы защищать себя и свою территорию», — сказал он.

По словам главы хорватского правительства, Загреб продолжит оказывать помощь украинским военным и армии. Он добавил, что на заседании 30 января правительство страны примет решение об отправке Киеву 12-го пакета военной помощи

Премьер подчеркнул, что с февраля 2022 года Хорватия выделила Украине 300 миллионов евро.

Ранее победу действующего президента Хорватии Зорана Милановича связали с растущей в Евросоюзе амбивалентностью в отношении дальнейшей военной поддержке Украины. Уточняется, что политик осудил военную помощь Киеву как «глубоко безнравственный» путь к продолжению войны с Россией.