Премьер-министр Италии Мелони находится под следствием

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила во вторник в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что она находится под следствием по обвинению в растрате и соучастии в преступлении.

Министр юстиции Карло Нордио, министр внутренних дел Маттео Пиантедоси и государственный секретарь Альфредо Мантовано также находятся под следствием, сообщает информационное агентство Belga. По предварительным данным, расследование может быть связано с освобождением ливийского подозреваемого на прошлой неделе.

Усама Эльмасри Нджим, также известный как Усама Алмасри Нджим, разыскивался Международным уголовным судом (МУС) по подозрению в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Он был арестован в Турине и через день доставлен обратно в Ливию.

Мелони раскритиковала МУС, который не был проинформирован о репатриации. По ее словам, является странным, что суд выдал ордер на арест в то время, когда мужчина готовился въехать на территорию Италии, проведя 12 дней в трех других европейских государствах. МУС обратился к Италии с просьбой обосновать депортацию подозреваемого.