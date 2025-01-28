Фицо предъявил ультиматум Зеленскому

Если Владимир Зеленский не возобновит транзит российского газа через территорию Украины, то Словакия заблокирует всю помощь Киеву от Евросоюза. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо, передает Sputnik.

Он отметил, что у Словакии есть контракт с «Газпромом» на поставку газа, однако теперь это стало невозможно из-за решения Киева прекратить транзит российского топлива через территорию Украины. Фицо добавил, что необходимый Братиславе объем также не может быть направлен по «Турецкого потоку», поскольку его пропускная способность уже заполнена.

« Д л я н а с ж и з н е н н о в а ж н о п о д д е р ж и в а т ь т р а н з и т ч е р е з У к р а и н у . Я п р о д о л ж а ю н а с т а и в а т ь н а т о м , ч т о е с л и З е л е н с к и й н е в о з о б н о в и т е г о , т о я в о с п о л ь з у ю с ь п р и н ц и п о м в з а и м н о с т и и п р о г о л о с у ю в Е в р о п е й с к о м с о в е т е и з а б л о к и р у ю в с ю п о м о щ ь К и е в у о т Е С » , — о т м е т и л о н .

Фицо заявил, что Зеленский прислал ему протокол встречи, которая не состоялась

По словам Фицо, эта мера является единственным способом донести до Зеленского позицию Словакии, поскольку «ничего другого он не понимает».