Фицо предъявил ультиматум Зеленскому

Фицо пригрозил Зеленскому блокировкой помощи Украине от ЕС
Если Владимир Зеленский не возобновит транзит российского газа через территорию Украины, то Словакия заблокирует всю помощь Киеву от Евросоюза. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо, передает Sputnik.
Он отметил, что у Словакии есть контракт с «Газпромом» на поставку газа, однако теперь это стало невозможно из-за решения Киева прекратить транзит российского топлива через территорию Украины. Фицо добавил, что необходимый Братиславе объем также не может быть направлен по «Турецкого потоку», поскольку его пропускная способность уже заполнена.
«Для нас жизненно важно поддерживать транзит через Украину. Я продолжаю настаивать на том, что если Зеленский не возобновит его, то я воспользуюсь принципом взаимности и проголосую в Европейском совете и заблокирую всю помощь Киеву от ЕС», — отметил он.
Фицо заявил, что Зеленский прислал ему протокол встречи, которая не состоялась
По словам Фицо, эта мера является единственным способом донести до Зеленского позицию Словакии, поскольку «ничего другого он не понимает».