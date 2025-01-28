В Белом доме сравнили администрацию Байдена с пьяными матросами

Администрация бывшего президента США Джо Байдена тратила деньги «как пьяные матросы», заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

По ее словам, действующая администрация приостановила финансирование программ помощи с тем, чтобы пересмотреть их, определить, насколько они целесообразны.

Ливитт отметила, что, в частности, больше не будет финансироваться политика социальной инженерии «Зеленого нового курса».

Журналисты заметили, что 27-летняя Каролин Левитт — самая молодая в истории пресс-секретарь Белого дома. Она училась в католической школе и колледже искусств, получила степень бакалавра политической науки.

В колледже она выступала в поддержку Дональда Трампа, стажировалась на телеканале Fox News и в Белом доме во время первого срока республиканца. В январе 2024 года стала пресс-секретарем штаба Трампа.

Напомним, что в 2021 году Джейн Псаки, занимавшая должность пресс-секретаря Белого дома, заявила, что республиканцы тратили бюджетные средства при Трампе «как пьяные моряки».

В 2024 году в непродуманных тратах обвинила власти США экс-постпред США при ООН Никки Хейли.