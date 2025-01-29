Белый дом ответил чиновникам, которые не хотят возвращаться в офисы
Белый дом предложит отступные федеральным служащим, которые не хотят возвращаться в офисы в соответствии с распоряжениями президента Трампа, сообщает The New York Post. По крайней мере, один государственный служащий ликовал по поводу этого предложения, написав в газету: "Дело идет к концу для многих халявщиков".
Предложение в электронном письме, которое американская администрация отправила в федеральные агентства во вторник, может значительно сократить штат чиновников. Ранее Трамп заявил, что прекращает политику эпохи COVID-19, позволяющую многим работать удаленно.
"Это электронное письмо было отправлено более чем двум миллионам федеральных служащих", - написала Кэти Миллер, которая входит в консультативный совет Департамента эффективности правительства, возглавляемого ближайшим советником Трампа Илоном Маском.
"Электронное письмо, которое рассылается по всему правительству, направлено на то, чтобы убедиться, что все федеральные служащие согласны с планом новой администрации по возвращению чиновников на службу и соблюдению более высоких стандартов", - сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.
"Мы прошли пять лет после начала COVID-19, и только 6 процентов федеральных служащих работают полный рабочий день в офисе. Это неприемлемо", - добавил он.
В Белом доме ожидают, что от 5 до 10 процентов федеральных служащих согласятся на эти условия, и что, по прогнозам, сэкономит налогоплательщикам 100 миллиардов долларов в год, уточняет Axios. Телеканал NBC News сообщил, что предложение будет покрывать примерно восемь месяцев заработной платы и льгот для двух миллионов человек.
Эти предложения последовали за замораживанием Трампом федеральной помощи и попыткой приостановить выплату миллиардов долларов, предусмотренных на выделение грантов. Это решение Трампа во вторник вечером было оспорено федеральным судьей.