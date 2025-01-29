Белый дом ответил чиновникам, которые не хотят возвращаться в офисы

Белый дом предложит отступные федеральным служащим, которые не хотят возвращаться в офисы в соответствии с распоряжениями президента Трампа, сообщает The New York Post. По крайней мере, один государственный служащий ликовал по поводу этого предложения, написав в газету: "Дело идет к концу для многих халявщиков".

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Предложение в электронном письме, которое американская администрация отправила в федеральные агентства во вторник, может значительно сократить штат чиновников. Ранее Трамп заявил, что прекращает политику эпохи COVID-19, позволяющую многим работать удаленно.

" Э т о э л е к т р о н н о е п и с ь м о б ы л о о т п р а в л е н о б о л е е ч е м д в у м м и л л и о н а м ф е д е р а л ь н ы х с л у ж а щ и х " , - н а п и с а л а К э т и М и л л е р , к о т о р а я в х о д и т в к о н с у л ь т а т и в н ы й с о в е т Д е п а р т а м е н т а э ф ф е к т и в н о с т и п р а в и т е л ь с т в а , в о з г л а в л я е м о г о б л и ж а й ш и м с о в е т н и к о м Т р а м п а И л о н о м М а с к о м .

" Э л е к т р о н н о е п и с ь м о , к о т о р о е р а с с ы л а е т с я п о в с е м у п р а в и т е л ь с т в у , н а п р а в л е н о н а т о , ч т о б ы у б е д и т ь с я , ч т о в с е ф е д е р а л ь н ы е с л у ж а щ и е с о г л а с н ы с п л а н о м н о в о й а д м и н и с т р а ц и и п о в о з в р а щ е н и ю ч и н о в н и к о в н а с л у ж б у и с о б л ю д е н и ю б о л е е в ы с о к и х с т а н д а р т о в " , - с к а з а л в ы с о к о п о с т а в л е н н ы й п р е д с т а в и т е л ь а д м и н и с т р а ц и и Т р а м п а .

" М ы п р о ш л и п я т ь л е т п о с л е н а ч а л а C O V I D - 1 9 , и т о л ь к о 6 п р о ц е н т о в ф е д е р а л ь н ы х с л у ж а щ и х р а б о т а ю т п о л н ы й р а б о ч и й д е н ь в о ф и с е . Э т о н е п р и е м л е м о " , - д о б а в и л о н .

В Белом доме ожидают, что от 5 до 10 процентов федеральных служащих согласятся на эти условия, и что, по прогнозам, сэкономит налогоплательщикам 100 миллиардов долларов в год, уточняет Axios. Телеканал NBC News сообщил, что предложение будет покрывать примерно восемь месяцев заработной платы и льгот для двух миллионов человек.

Эти предложения последовали за замораживанием Трампом федеральной помощи и попыткой приостановить выплату миллиардов долларов, предусмотренных на выделение грантов. Это решение Трампа во вторник вечером было оспорено федеральным судьей.