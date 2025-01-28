Трамп оскорбил журналиста CNN
Президент США Дональд Трамп назвал журналиста CNN Джима Акосту «капитальным мерзким типом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий пост американского главы.
Трамп порадовался проблемам с рейтингами Акосты, назвав это «действительно хорошими новостями».
«Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN "фейк-ньюз" в полуночный час, "долину смерти", из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта», — добавил он.
Также Трамп обратил внимание на сообщение, что журналист собирается уволиться. По мнению президента США, это «еще лучше», поскольку Акоста является «капитальным лузером, который облажается, где бы ни оказался».
Ранее журналист заявил о намерении уволиться после 18 лет работы. Свое решение Акоста объяснил тем, что «никогда не хорошее время преклоняться перед тираном».