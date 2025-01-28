Трамп оскорбил журналиста CNN

Президент США Дональд Трамп назвал журналиста CNN Джима Акосту «капитальным мерзким типом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий пост американского главы.

Трамп порадовался проблемам с рейтингами Акосты, назвав это «действительно хорошими новостями».

« Д ж и м А к о с т а , о д и н и з х у д ш и х , с а м ы х н е ч е с т н ы х р е п о р т е р о в в и с т о р и и ж у р н а л и с т и к и , к а п и т а л ь н ы й м е р з к и й т и п , б ы л п е р е в е д е н C N N " ф е й к - н ь ю з " в п о л у н о ч н ы й ч а с , " д о л и н у с м е р т и " , и з - з а н е в е р о я т н о п л о х и х р е й т и н г о в и о т с у т с т в и я т а л а н т а » , — д о б а в и л о н .

Также Трамп обратил внимание на сообщение, что журналист собирается уволиться. По мнению президента США, это «еще лучше», поскольку Акоста является «капитальным лузером, который облажается, где бы ни оказался».

Ранее журналист заявил о намерении уволиться после 18 лет работы. Свое решение Акоста объяснил тем, что «никогда не хорошее время преклоняться перед тираном».