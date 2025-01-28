В ЕС захотели ускорить процесс принятия Украины

Европейский союз (ЕС) планирует ускорить процесс принятия Украины в сообщество в 2025 году. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, ее слова передает Politico.

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« С т е х н и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я Е С м о ж е т б ы т ь г о т о в о т к р ы т ь д в а п е р е г о в о р н ы х к л а с т е р а д л я У к р а и н ы в п е р в о й п о л о в и н е 2 0 2 5 г о д а » , — с о о б щ и л а п о л и т и к .

Кос также добавила, что дальнейший прогресс зависит от стран-членов ЕС, которые «должны дать свое согласие на каждый шаг вперед в этом вопросе». Она добавила, что без консенсуса в сообществе членство Украины в ЕС «невозможно».

14 января Кос заявила, что к 2029 году у сообщества есть перспектива присоединить не одну, а еще две или три страны в состав Евросоюза.