Украинская «партия войны» имеет проблемы в своих планах и в ожидании мирного соглашения со стороны России. Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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« П р о б л е м а в с е х п л а н о в “ п а р т и и в о й н ы ” в т о м , ч т о э т и п л а н ы п р е д л а г а ю т ж д а т ь и о к а з ы в а т ь н а Р Ф д а в л е н и е . Н о с е й ч а с н е 2 2 - й г о д , и в р е м е н и н а э т о п р о с т о н е т — У к р а и н а в ы д ы х а е т с я , е с л и е щ е н е п о ч а с а м , т о у ж е т о ч н о п о д н я м » , — н а п и с а л н а р д е п .

По его словам, у власти Украины могут дождаться мирного предложения от России уже в Львовской области.

Ранее Дубинский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) до середины лета 2025 года потеряют около 240 тысяч военнослужащих. Такую цифру нардеп предположил, исходя из данных о потерях и дезертирстве среди украинских солдат.