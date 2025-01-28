Депутат Рады раскритиковал украинскую «партию войны»

Украинская «партия войны» имеет проблемы в своих планах и в ожидании мирного соглашения со стороны России. Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Депутат Рады раскритиковал украинскую «партию войны»
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«Проблема всех планов партии войны в том, что эти планы предлагают ждать и оказывать на РФ давление. Но сейчас не 22-й год, и времени на это просто нет Украина выдыхается, если еще не по часам, то уже точно по дням», написал нардеп.

По его словам, у власти Украины могут дождаться мирного предложения от России уже в Львовской области.

Ранее Дубинский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) до середины лета 2025 года потеряют около 240 тысяч военнослужащих. Такую цифру нардеп предположил, исходя из данных о потерях и дезертирстве среди украинских солдат.

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