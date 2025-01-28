НАТО обвинило Россию в покушении на главу Rheinmetall

Заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай обвинил Россию в покушении на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на Politico.

Как заявил Аппатурай, Россия может нести ответственность за несколько диверсий в странах-членах НАТО. При этом, целью таких диверсий, по мнению политика, является попытка убийства Паппергера.

« М ы н а б л ю д а л и с л у ч а и д и в е р с и й в с т р а н а х Н А Т О в т е ч е н и е п о с л е д н и х д в у х л е т , п о д к о т о р ы м и я п о д р а з у м е в а ю с х о д п о е з д о в с р е л ь с о в , а к т ы п о д ж о г а , н а п а д е н и я н а с о б с т в е н н о с т ь п о л и т и к о в , з а г о в о р ы с ц е л ь ю у б и й с т в а л и д е р о в п р о м ы ш л е н н о с т и , н а п р и м е р г л а в ы R h e i n m e t a l l , н о б ы л и и д р у г и е з а г о в о р ы » , — з а я в и л о н .

Напомним, что о попытке покушения на Паппергера стало известно летом 2024 года. Согласно имеющейся информации, спецслужбы Германии предотвратили попытку убийства, поскольку о готовящемся покушении их заранее предупредила разведка США.