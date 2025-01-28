НАТО обвинило Россию в покушении на главу Rheinmetall
Заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай обвинил Россию в покушении на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на Politico.
Как заявил Аппатурай, Россия может нести ответственность за несколько диверсий в странах-членах НАТО. При этом, целью таких диверсий, по мнению политика, является попытка убийства Паппергера.
«Мы наблюдали случаи диверсий в странах НАТО в течение последних двух лет, под которыми я подразумеваю сход поездов с рельсов, акты поджога, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров промышленности, например главы Rheinmetall, но были и другие заговоры», — заявил он.
Напомним, что о попытке покушения на Паппергера стало известно летом 2024 года. Согласно имеющейся информации, спецслужбы Германии предотвратили попытку убийства, поскольку о готовящемся покушении их заранее предупредила разведка США.