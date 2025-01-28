WP: в Нью-Йорке начались масштабные иммиграционные рейды
Силовики в Нью-Йорке в рамках кампании по депортации начали крупномасштабные иммиграционные рейды. Об этом пишут обозреватели Ник Мирофф и Ким Беллвар в статье для Washington Post.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
«Иммиграционная кампания президента и попытка депортировать большое количество людей затронули крупнейший город страны во вторник, когда иммиграционные офицеры и федеральные агенты провели рейды в городе, где каждый третий житель родился за границей», — отметили журналисты.
По их данным, сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США, а также других федеральных агентств произвели рейды даже в тех районах города, в которых на протяжении многих лет негласно действовал режим «убежища» для незаконных мигрантов.
Трамп распорядился повысить число арестованных нелегальных мигрантов
Количество арестов за неделю выросло в несколько раз, с 286 до 1179 человек в сутки, уточнили обозреватели. Они пояснили, что основной акцент делается на депортацию нарушителей, которые недавно пересекли границы США.