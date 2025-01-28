Силовики в Нью-Йорке в рамках кампании по депортации начали крупномасштабные иммиграционные рейды. Об этом пишут обозреватели Ник Мирофф и Ким Беллвар в статье для Washington Post.

В день инаугурации 20 января Дональд Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

« И м м и г р а ц и о н н а я к а м п а н и я п р е з и д е н т а и п о п ы т к а д е п о р т и р о в а т ь б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о л ю д е й з а т р о н у л и к р у п н е й ш и й г о р о д с т р а н ы в о в т о р н и к , к о г д а и м м и г р а ц и о н н ы е о ф и ц е р ы и ф е д е р а л ь н ы е а г е н т ы п р о в е л и р е й д ы в г о р о д е , г д е к а ж д ы й т р е т и й ж и т е л ь р о д и л с я з а г р а н и ц е й » , — о т м е т и л и ж у р н а л и с т ы .

По их данным, сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США, а также других федеральных агентств произвели рейды даже в тех районах города, в которых на протяжении многих лет негласно действовал режим «убежища» для незаконных мигрантов.

Трамп распорядился повысить число арестованных нелегальных мигрантов

Количество арестов за неделю выросло в несколько раз, с 286 до 1179 человек в сутки, уточнили обозреватели. Они пояснили, что основной акцент делается на депортацию нарушителей, которые недавно пересекли границы США.