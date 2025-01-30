Власти Мексики решили объяснить Google устройство морей

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что направит письмо в Google по поводу переименования на картах компании «Мексиканского залива» в «Американский». Об этом сообщил телеканал Excelsior.

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Она отметила, что письмо будет направлено через Министерство иностранных дел страны. В документе она намерена объяснить корпорации, «как устроены моря, что такое континентальный шельф, что такое экономическая зона». Шейнбаум подчеркнула, что изменения в наименование вносятся не по прихоти президентов или какой-либо страны, за это отвечают международные органы.

Клаудия Шейнбаум официально вступила в должность президента Мексики

США официально сменили название Мексиканского залива 25 января 2025 года. Отмечалось, что таким образом президент США Дональд Трамп отметил центральное значение залива для нации. В Google сообщили, что переименуют Мексиканский залив в Американский и гору Денали в Маккинли. При этом в корпорации уточнили, что в случаях, когда названия географических объектов отличаются для разных государств, их граждане видят только официальный вариант, принятый в стране пребывания, а для жителей других стран отображаются оба наименования.