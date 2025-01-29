Администрация Трампа потребовала задерживать по 1800 мигрантов в день

Администрация президента США Дональда Трампа увеличила квоту по числу задержаний находящихся в стране нелегальных мигрантов до 1800 в день. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP), сославшись на источники.

© Газета.Ru

По информации журналистов, после инаугурации нового главы государства американские правоохранители провели более 4,5 тыс. задержаний нелегальных мигрантов. Также полицейские организовали рейды в ряде крупных городов США, включая Нью-Йорк и Чикаго.

Несмотря на это, Белый дом потребовал ускорить проведение операции по борьбе с нелегальными мигрантами.

« А д м и н и с т р а ц и я < . . . > т р е б у е т о т И м м и г р а ц и о н н о й и т а м о ж е н н о й п о л и ц и и ( I C E ) п р о в о д и т ь н е м е н е е 1 8 0 0 з а д е р ж а н и й в д е н ь » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Трамп официально вступил в должность главы государства 20 января 2025 года. В тот же день он выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне, пообещав «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны.

23 января новый президент США сообщил о развертывании войск на границе ради «отражения вторжения».