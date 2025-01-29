NYP: администрация Трампа потребовала задерживать по 1800 мигрантов в день

Администрация президента США Дональда Трампа увеличила квоту по числу задержаний находящихся в стране нелегальных мигрантов до 1800 в день. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP), сославшись на источники.

Администрация Трампа потребовала задерживать по 1800 мигрантов в день
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По информации журналистов, после инаугурации нового главы государства американские правоохранители провели более 4,5 тыс. задержаний нелегальных мигрантов. Также полицейские организовали рейды в ряде крупных городов США, включая Нью-Йорк и Чикаго.

Несмотря на это, Белый дом потребовал ускорить проведение операции по борьбе с нелегальными мигрантами.

«Администрация <...> требует от Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) проводить не менее 1800 задержаний в день», говорится в материале.

Трамп официально вступил в должность главы государства 20 января 2025 года. В тот же день он выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне, пообещав «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны.

23 января новый президент США сообщил о развертывании войск на границе ради «отражения вторжения».

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