Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что президенту США Дональду Трампу следует переселить жителей Израиля в Гренландию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Такое заявление Арагчи сделал в ответ на предложение Трампа расселить жителей сектора Газа в арабские страны. По словам иранского дипломата, его решение позволит «убить двух зайцев одним выстрелом».

« М о е п р е д л о ж е н и е з а к л ю ч а е т с я в д р у г о м . В м е с т о п а л е с т и н ц е в п у с т ь п о п ы т а ю т с я д е п о р т и р о в а т ь и з р а и л ь т я н , з а б е р у т и х в Г р е н л а н д и ю . Т а к о н и с м о г у т у б и т ь о д н и м в ы с т р е л о м д в у х з а й ц е в » , — з а я в и л о н .

Ранее Трамп во время разговора с журналистами заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа в арабских странах.