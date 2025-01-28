Глава иранского МИД предложил Трампу переселить израильтян в Гренландию
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что президенту США Дональду Трампу следует переселить жителей Израиля в Гренландию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Такое заявление Арагчи сделал в ответ на предложение Трампа расселить жителей сектора Газа в арабские страны. По словам иранского дипломата, его решение позволит «убить двух зайцев одним выстрелом».
«Мое предложение заключается в другом. Вместо палестинцев пусть попытаются депортировать израильтян, заберут их в Гренландию. Так они смогут убить одним выстрелом двух зайцев», — заявил он.
Ранее Трамп во время разговора с журналистами заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа в арабских странах.