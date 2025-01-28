Алиев высказался о территориальных претензиях к Армении

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. Вместе с тем, добавил он, Ереван должен предоставить свободный проезд из Азербайджана через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Азербайджан настаивает на прокладке так называемого «Зангезурского транспортного коридора» с тем, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.

« Е щ е р а з г о в о р ю , у н а с н е т т е р р и т о р и а л ь н ы х п р е т е н з и й к А р м е н и и . О д н а к о А р м е н и я д о л ж н а в ы п о л н и т ь в з я т ы е н а с е б я о б я з а т е л ь с т в а , п р е д о с т а в и в б е с п р е п я т с т в е н н ы й п р о е з д и з А з е р б а й д ж а н а в А з е р б а й д ж а н » , — п о д ч е р к н у л А л и е в .

Президент отметил, что проезд должен быть комфортным, свободным, «без каких-либо проверок и препятствий».

Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, в свою очередь, что Россия выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникский район Армении.

Алиев обвинил Армению в последовании фашистской идеологии

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что высказывания, действия Баку позволяют предположить, что Азербайджан готовится к новым боевым действиям против республики.