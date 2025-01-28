Алиев высказался о территориальных претензиях к Армении

Алиев: у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. Вместе с тем, добавил он, Ереван должен предоставить свободный проезд из Азербайджана через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, Азербайджан настаивает на прокладке так называемого «Зангезурского транспортного коридора» с тем, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
«Еще раз говорю, у нас нет территориальных претензий к Армении. Однако Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, предоставив беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан», — подчеркнул Алиев.
Президент отметил, что проезд должен быть комфортным, свободным, «без каких-либо проверок и препятствий».
Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, в свою очередь, что Россия выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникский район Армении.
Алиев обвинил Армению в последовании фашистской идеологии
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что высказывания, действия Баку позволяют предположить, что Азербайджан готовится к новым боевым действиям против республики.