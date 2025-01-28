Пока вы не уснули: Песков о сообщении про покушение на Путина и требование Зеленского к Трампу

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Песков прокомментировал слова Карлсона о покушениях на Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Пескова попросили прокомментировать заявление экс-ведущего Fox News Такера Карлсона о планах экс-президента США Джо Байдена, направленных против Путина. Карлсон заявил, что администрация Байдена во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном «продвигала настоящую войну, пытаясь убить Путина».

« Р о с с и й с к и е с п е ц с л у ж б ы н а п о с т о я н н о й о с н о в е п р и н и м а ю т в с е н е о б х о д и м ы е м е р ы д л я о б е с п е ч е н и я о б щ е с т в е н н о й б е з о п а с н о с т и и , к о н е ч н о ж е , б е з о п а с н о с т и т е х л и ц , к о т о р ы е н а х о д я т с я п о д г о с у д а р с т в е н н о й о х р а н о й » , - т а к н а э т о о т в е т и л П е с к о в .

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Стало известно о требовании Зеленского к Трампу

Владимир Зеленский добивается от президента США Дональда Трампа привлечения Киева к переговорам с Россией. Об этом пишет британская газета Independent.

Издание напомнило, что президент России Владимир Путин заявил о своей открытости к переговорам с главой США по широкому кругу вопросов, включая украинский кризис.

« В л а д и м и р З е л е н с к и й в ы р а з и л у в е р е н н о с т ь , ч т о п р и п р е з и д е н т е Т р а м п е в о з м о ж н о з а к л ю ч и т ь с д е л к у о п р е к р а щ е н и и в о е н н ы х д е й с т в и й н а У к р а и н е , о д н а к о п о т р е б о в а л , ч т о б ы к м и р н ы м п е р е г о в о р а м б ы л п о д к л ю ч е н К и е в » , - г о в о р и т с я в с т а т ь е .

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Появились подробности об изменении порядка призыва на срочную сл

Депутаты Государственной Думы предложили разрешить призывным комиссиям пересматривать некоторые решения, в том числе те, что касаются отсрочки от службы в армии. Подробности об изменении порядка призыва на срочную службу в России приводит «Коммерсантъ».

Согласно действующим нормам, комиссия после медосвидетельствования может принять одно из шести решений: отправить призывника в армию или на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от срочной службы, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности. Поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», по информации издания, предлагают разрешать комиссиям пересматривать эти решения, если в «день исполнения» возникнут «обстоятельства». О том, что это за обстоятельства и какими они могут быть, не поясняется.

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В Кремле отреагировали на решение Венгрии продлить санкции против России

Решение Венгрии о согласии с Европейским союзом (ЕС) на продления антироссийских санкций, вероятно, связано с получением Будапештом заверений от Брюсселя относительно переговоров по транзиту газа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

« М ы з н а е м , ч т о В е н г р и я в ы с к а з ы в а л а о п р е д е л е н н ы е у с л о в и я д л я п р о д л е н и я у п о м я н у т ы х с а н к ц и й . Э т и у с л о в и я и м е л и о т н о ш е н и е к п о з и ц и и к и е в с к о г о р е ж и м а » , — о т р е а г и р о в а л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

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В Госдуме рассказали, кого Байден хотел видеть вместо Путина

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что экс-президент США Джо Байден хотел видеть во главе России человека, напоминающего Михаила Горбачева или Владимира Зеленского. Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

Шеремет прокомментировал заявление журналиста Такера Карлсона о планах Байдена, якобы направленных против президента РФ Владимира Путина. Карлсон заявил, что администрация Байдена во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном «продвигала настоящую войну, пытаясь убить Путина». Карлсон не уточнял, на чем основаны его заявления.

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Две крупные азиатские страны перестали покупать российскую нефть

Китай и Индия временно прекратили закупки российской нефти для поставок в марте. Основной причиной такого решения стало увеличение стоимости фрахта танкеров, которых не затронули западные санкции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.

Подчеркивается, что премия российской сырой нефти ESPO продемонстрировала рост на $3–5 за баррель в сравнении с маркой ICE Brent. При этом ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в КНР возросли на несколько миллионов долларов.

В текущем месяце американские власти объявили о введении «самых значительных санкций» против российского энергетического сектора. Под рестрикциями оказались «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их дочерние компании, а также более 180 судов.

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И.о. президента Абхазии обратился к Путину

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба в открытом письме российскому лидеру Владимиру Путину призвал не допустить негативных процессов, которые могут помешать дружбе двух стран. Документ опубликован на сайте главы республики.

В середине ноября 2024 года в Абхазии начался политический кризис. Его причиной стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. Оппозиция выступила против этого, захватив комплекс правительственных зданий в столице, глава государства подал в отставку.

В своем письме Валерий Бганба отметил, что сложная политическая ситуация в стране во многом «обусловлена расколом политических элит и ошибками, допущенными предыдущими властями», но абхазский народ остается верным союзником России и партнером в «противостоянии коллективному Западу».

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Раскрыта сумма похищенных миллионов при возведении обороны в Курской области

Гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и другие должностные лица организации похитили не менее 805 миллионов рублей при реализации контрактов по возведению оборонных сооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Размер похищенного курскими чиновниками указан в иске Генпрокуратуры России, поданном в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему являются руководители корпорации.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, арестованы четверо сотрудников корпорации.

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Зрителя убило молотом на соревнованиях по легкой атлетике

Зритель погиб в результате попадания молота на легкоатлетических соревнованиях в штате Колорадо, сообщает издание CPR.

Инцидент произошел в воскресенье утром во время турнира в университете Колорадо. Снаряд, брошенный одним из участников, пробил защитные барьеры и вылетел за пределы сектора, попав в отца одного из спортсменов Объединенного легкоатлетического клуба Колорадо.

— М ы п о т р я с е н ы э т и м у ж а с н ы м п р о и с ш е с т в и е м и с т а р а е м с я о к а з а т ь п о д д е р ж к у в с е м п о с т р а д а в ш и м , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и р е к т о р а у н и в е р с и т е т а Д ж е н н и ф е р а С о б а н е т .

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В России выросло производство автомобилей

В России в 2024 году производство всех типов автомобилей в России выросло на 32,5% по сравнению с 2023 годом и составило 976,5 тыс. единиц, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Тем не менее, по сравнению с 2019 годом выпуск автотехники в 2024 году сократился на 43,2% из-за резкого снижения производства легковых машин.

Отмечается, что выпуск всех типов коммерческой техники в 2024 году увеличился по сравнению с 2019 годом, особенно в сегменте легких коммерческих автомобилей (+19,5%) и автобусов (+14,4%).

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