На Аляске призвали Трампа не переименовывать гору Денали
Палата представителей штата Аляска приняла резолюцию с призывом к президенту США Дональду Трампа сохранить название горы Денали и не переименовывать ее в Мак-Кинли. Об этом говорится на сайте законодательного органа.
"Законодательный орган штата Альянса, желая выразить свое почтение, призывает президента, министра внутренних дел и Совет по географическим названиям США оставить Денали в качестве официального названия самой высокой горы в Северной Америке и не осуществлять ее переименования", - говорится в резолюции, принятой по итогам заседания 27 января.
Законодатели также призвали представителей штата в Конгрессе отстаивать необходимость возвращения прежнего названия. Они настаивают на том, что Денали - это традиционное название горы, которое используют местные жители - коюконы. Кроме того, как считают конгрессмены, переименование горы "будет дорогим" предприятием и будет "свидетельствовать о неуважении к коренным народам Аляски". При этом, отмечают законодатели, бывший президент Уильям Мак-Кинли, в честь которого гора теперь будет называться, ни разу не был на горе и никак с ней не связан.
Газета Anchorage Daily News отмечает, что за принятие резолюции проголосовали 28 законодателей Аляски, против - 10, двое отсутствовали на заседании. Выступили против республиканцы, которые хотели тем самым засвидетельствовать свою поддержку Трампу, пишет издание.
Со своей стороны губернатор штата Майк Данливи заявил, что обсудит ситуацию с Трампом, когда приедет в Вашингтон в феврале.
Вскоре после инаугурации 20 января Трамп принял решение о переименовании ряда географических объектов. Расположенная на Аляске гора Денали будет вновь называться Мак-Кинли в честь 25-го президента США. Также в США переименовали Мексиканский залив в Американский.