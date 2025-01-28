На Аляске призвали Трампа не переименовывать гору Денали

Палата представителей штата Аляска приняла резолюцию с призывом к президенту США Дональду Трампа сохранить название горы Денали и не переименовывать ее в Мак-Кинли. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

" З а к о н о д а т е л ь н ы й о р г а н ш т а т а А л ь я н с а , ж е л а я в ы р а з и т ь с в о е п о ч т е н и е , п р и з ы в а е т п р е з и д е н т а , м и н и с т р а в н у т р е н н и х д е л и С о в е т п о г е о г р а ф и ч е с к и м н а з в а н и я м С Ш А о с т а в и т ь Д е н а л и в к а ч е с т в е о ф и ц и а л ь н о г о н а з в а н и я с а м о й в ы с о к о й г о р ы в С е в е р н о й А м е р и к е и н е о с у щ е с т в л я т ь е е п е р е и м е н о в а н и я " , - г о в о р и т с я в р е з о л ю ц и и , п р и н я т о й п о и т о г а м з а с е д а н и я 2 7 я н в а р я .

Законодатели также призвали представителей штата в Конгрессе отстаивать необходимость возвращения прежнего названия. Они настаивают на том, что Денали - это традиционное название горы, которое используют местные жители - коюконы. Кроме того, как считают конгрессмены, переименование горы "будет дорогим" предприятием и будет "свидетельствовать о неуважении к коренным народам Аляски". При этом, отмечают законодатели, бывший президент Уильям Мак-Кинли, в честь которого гора теперь будет называться, ни разу не был на горе и никак с ней не связан.

Газета Anchorage Daily News отмечает, что за принятие резолюции проголосовали 28 законодателей Аляски, против - 10, двое отсутствовали на заседании. Выступили против республиканцы, которые хотели тем самым засвидетельствовать свою поддержку Трампу, пишет издание.

Со своей стороны губернатор штата Майк Данливи заявил, что обсудит ситуацию с Трампом, когда приедет в Вашингтон в феврале.

Вскоре после инаугурации 20 января Трамп принял решение о переименовании ряда географических объектов. Расположенная на Аляске гора Денали будет вновь называться Мак-Кинли в честь 25-го президента США. Также в США переименовали Мексиканский залив в Американский.